Jedes Jahr wird am ersten Freitag im März der Weltgebetstag gefeiert. In über 150 Ländern gestalten Gläubige ökumenische Gottesdienste und Aktionen. Auch im Leiningerland haben Kirchen unterschiedliche Vorbereitungen getroffen.

Der Weltgebetstag macht auf die Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes aufmerksam. Vanuatu, ein Inselstaat im Südpazifik, steht dieses Jahr im Fokus der Gläubigen in aller Welt. Das Motto des Weltgebetstags 2021 lautet „Worauf bauen wir?“ Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es bei Matthäus. Und das passe, denn Vanuatu mit 83 Inseln zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschi-Inseln sei weltweit das Land, das am stärksten Gefährdungen durch Naturkatastrophen und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt sei, heißt es im Leitfaden zum Weltgebetstag.

Unwetter und Unglücke

Verheerende Zyklone würden dort immer häufiger zuschlagen. Ernteausfälle, Starkregen, steigender Meeresspiegel und Plastikmüll in Meeren seien in Vanuatu Hinweise auf die Umweltzerstörung. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Vanuatu-Frauen sollen sich Gläubige weltweit gegen das Artensterben und den Klimawandel und für eine globale Müllvermeidung einsetzen, heißt die Botschaft. Das Deutsche Weltgebetstagkomitee unterstützt Frauen und Mädchen darin, ihre Rechte durchzusetzen.

Zu den Gottesdiensten und virtuellen Andachten gehören das Händereichen über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg, der Lobgesang auf Gottes Schöpfung und das Beten für den Frieden. Einen realen Gottesdienst, dessen Impulsgeberinnen die Frauen von Vanuatu sind, gibt es am Freitag in der Grünstadter Martinskirche. „Den Gottesdienst gestalten wir natürlich unter Berücksichtigung aller Corona-Auflagen“, ließ das Vorbereitungsteam wissen.

Mit Gudrun Achenbach, Ilona Fischer-Kapp, Petra Ludwig, Pfarrer Alfred Müller, John Narushof, Brunhilde Petry, Hiltrud Skobel, Claudia Starck und Jutta Lindemann gehören ihm Mitglieder beider Konfessionen an. Da das Singen in der Martinskirche gegen die Corona-Regeln verstoße, würden Lieder aus der Musikanlage zu hören sein, verspricht das Team. Zudem würden Informationen zum Weltgebetstagland mit Fotos und Bildern via Beamer und Leinwand übertragen. Anmeldungen für die Veranstaltung sind erforderlich.

Es gibt Ersatz in Bockenheim

Aufgrund der Pandemie gestalten die Kirchengemeinden den Gebetstag unterschiedlich. In Bockenheim wird am Freitag in den örtlichen Kirchen kein Gottesdienst zum Weltgebetstag gefeiert – aber es gibt einen Ersatz. „Wir bieten Weltgebetstagstüten an, damit am Freitag zu Hause gefeiert werden kann“, kündigen die beiden Kirchengemeinden an. Wer eine Weltgebetstagstüte haben möchte, kann dies bei den Pfarrämtern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden kundtun. Die Tüten werden auf Wunsch auch nach Hause gebracht.

Derzeit sind zwei Vertreterinnen der Bockenheimer Kirchengemeinden – eine aus der katholischen und eine aus der evangelischen – dabei, die Tüten zu richten. Zum Inhalt gehören eine Postkarte, eine schriftliche Meditation und ein Samentütchen, um auf die Umweltschädigungen aufmerksam zu machen. Nicht fehlen werden Rezepte mit kulinarischen Anregungen aus Vanuatu und eine Kostprobe in Form eines Kokoskekses.

Die ökumenische Aktion in Bockenheim wird wie auch in Grünstadt abwechselnd jährlich von der evangelischen und der katholischen Kirche ausgerichtet.

Termin