Der Weltgebetstag der Frauen am kommenden Freitag steht unter dem Motto „Glaube bewegt“. Frauen aus Taiwan haben dafür Lieder, einen Bibeltext, Gebete und Berichte zusammengestellt. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China wieder auf. Während China den Zusammenschluss anstrebt, pocht Taiwan auf seine Eigenständigkeit. Die katholischen und evangelischen Frauen aus dem Gemeinden im Leiningerland und rund um Eisenberg haben sich vorbereitet, um mit anderen Frauen den Weltgebetstag zu begehen – und mehr über Taiwan zu erfahren. Nach den Andachten ist überall ein Beisammensein geplant.

In folgenden Orten wird der Gebetstag begangen: 17 Uhr in Eisenberg, kleiner Saal des evangelischen Gemeindehauses; 18 Uhr in Colgenstein, protestantische Kirche; danach Treffen im Gemeindehaus; 18 Uhr in Dirmstein, protestantische Kirche, später Treffen im Gemeindehaus; 18 Uhr in Hettenleidelheim, evangelische Kirche; 18 Uhr in Kindenheim, protestantische Kirche, danach Geselligkeit im alten Schulsälchen; 18 Uhr in Kirchheim, protestantische Kirche, anschließend Treffen im Sälchen; 18.30 Ökumenischer Gottesdienst in Grünstadt, Friedenskirche, anschließend Beisammensein in der Alten Lateinschule; 18.30 Uhr in Obersülzen, Dorfgemeinschaftshaus; 19 Uhr in Sausenheim, protestantische Kirche, danach Beisammensein im Gemeindehaus; 19 Uhr in Bockenheim, protestantische Kirche, danach Treffen im Sälchen; 19 Uhr in Quirnheim, Bürgerhaus; 19 Uhr in Ramsen, katholisches Pfarrheim.