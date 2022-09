Das neue Schuljahr hat begonnen – und wer neben Rechnen, Schreiben und Lesen auch noch ein Musikinstrument lernen will, kann das bei der Musikschule Leiningerland tun. Die lädt Interessierte eigens zu einem Tag der offenen Tür ein.

Am Samstag, 10. September, öffnet die Musikschule Leiningerland in Grünstadt und in Dirmstein ihre Pforten, damit sich interessierte Familien umschauen und beraten lassen können. Von 10 bis 12 Uhr haben Neugierige dazu in der Zweigstelle Dirmstein im Sturmfederschen Schloss Gelegenheit. Von 14 bis 16 Uhr wird dann auf dem Außengelände der Musikschule in Grünstadt (Schlachthofstraße 1/2) das gesamte Spektrum des Musikschulangebots dargeboten.

An beiden Stationen erläutern die Lehrkräfte das angebotene Instrumentarium und führen Wunschinstrumente vor. Daneben gibt es auch Tipps zu erfolgreichem Üben, Instrumentenverleih und -kauf sowie zu Unterrichtsinhalten. Aus Hygienegründen ist ein Ausprobieren von Instrumenten in diesem Jahr nur beschränkt möglich. Das Sekretariat ist ebenfalls besetzt, um Fragen zum Schulentgelt, Unterrichtseinteilung oder auch zur Schulordnung zu beantworten.

Wer schon sein „Trauminstrument“ gefunden hat, kann sich gleich zum neuen Musikschuljahr (ab 1. November) anmelden. An der Musikschule gibt es keine Altersgrenzen, was zählt, ist die Freude am Musizieren.

Das Instrumental- und Vokalangebot der Musikschule in Grünstadt umfasst Elementarunterricht, Klavier, Keyboard, Akkordeon, Violine, Viola, Cello, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Tuba, Harfe, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Gesang. In der Zweigstelle Dirmstein wird neben dem Elementarunterricht Klavier, Keyboard, Querflöte, Trompete, Tenorhorn, Posaune sowie Gitarre angeboten. Die Schulleitung weist darauf hin, dass wegen der überwiegenden Outdoor-Präsentation an diesem Tag auf dem Musikschulgelände keine Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Bei dauerhaftem Regen findet die Veranstaltung im Musikschulgebäude statt.