Vor 20 Jahren wurden in Rheinland-Pfalz die ersten Sozialarbeiter an weiterführenden Schulen eingesetzt. Später wurde der Dienst auf Grundschulen ausgeweitet. Aufgrund der guten Erfahrungen wurde so ein Angebot auch den Kindergärten gemacht. Im Landkreis gibt es seit einem Jahr Kita-Sozialarbeit, auch im Leiningerland.

„Es geht darum, bei Problemen in den Familien frühzeitig eingreifen zu können“, erläutert der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) zur Einführung der Kita-Sozialarbeit. Diese sei ein wesentlicher Lückenschluss zwischen den sogenannten Frühen Hilfen, die zwischen Schwangerschaft und den ersten drei Lebensjahren greifen, und der Sozialarbeit an den Grundschulen. Im Kita-Zukunftsgesetz ist ein Sozialraumbudget von 50 Millionen Euro verankert, um landesweit gleich gute Standards in der Kinderbetreuung schaffen zu können.

„Uns wurden davon 1,4 Millionen Euro für das Jugendamt zugewiesen“, berichtet Berthold Schneider, Leiter des Referats Soziale Dienste. Der Kreis habe diesen Betrag noch mit rund 800.000 Euro an Eigenmitteln aufgestockt und ein Konzept erstellt. „Eine mögliche Form, dieses Geld sinnvoll einzusetzen, ist die Kita-Sozialarbeit“, sagt der kommissarische Jugendamtsleiter Heiner Dahl. Zusammen mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz habe der Jugendhilfeausschuss ermittelt, welche Einrichtungen einen zusätzlichen Unterstützungsbedarf durch Sozialarbeiter hätten.

Alle Kindergärten im Kreis haben Anspruch

Laut Schneider ist jedoch beschlossen worden, dass alle 89 Kindergärten im Kreis, unabhängig von ihrer Trägerschaft, Anspruch darauf haben – zumindest in Form eines Beratungsangebots über wöchentlich drei Stunden. Letzteres solle an 35 Kitas etabliert werden. Die übrigen 54 Tagesstätten wollten die klassische Form der Sozialarbeit, also direkte Unterstützung in der Einrichtung mit mehr Stunden, nutzen. Die Umsetzung wurde Liberi, einer Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung Pfalz unter Leitung von Tanja Wütscher, übertragen.

Besetzt werden müssen 22,8 Vollzeitstellen. Aktuell teilen sich 21 Frauen 14,6 Stellen. Überwiegend handelt es sich dabei laut Jordan aber um eine Umverteilung von Mitarbeitern. Mit anderen Worten: Das in der Kita-Sozialarbeit gebundene Personal fehle anderswo. „Der Markt ist leergefegt“, erklärt der Beigeordnete.

Grünstadt bräuchte mehr Fachkräfte

In Grünstadt sind aktuell zwei Kita-Sozialarbeiterinnen aktiv, unter anderem in der IKita der Lebenshilfe. Deren Leiterin Waltraud Darting ist voll des Lobes für die pädagogische Fachkraft. Eine dritte Sozialarbeiterin für die Stadt, die dann für die Kita Pfalzkitz, das Haus des Kindes und die Kita mit Hort zuständig wäre, wird noch gesucht.

In der Verbandsgemeinde Leiningerland gibt es momentan vier Kita-Sozialarbeiterinnen, eine davon ist in den Einrichtungen in Hettenleidelheim eingesetzt. Ulrike Pracht, die die Kitas Am Wiesenpfad leitet, schwärmt: „Das ist eine tolle Institution. Die Frau, die uns seit August hilft, ist äußerst sympathisch und kompetent.“ Eltern und Erzieher hätten jetzt gleichermaßen immer jemanden, den man fragen könne. Noch auf Unterstützung warten die Kita 3L in Ebertsheim mit ihrer Außenstelle Mertesheim, der Kindergarten in Gerolsheim und die beiden Einrichtungen der Ortsgemeinde Carlsberg. Die Leiterin des dortigen „Spatzennestes“, Mandy Giemsa, sagt auf Anfrage: „Wir hätten sehr gern eine Sozialarbeiterin.“

Bewerber nur mit Studium und Berufserfahrung

Wütscher kündigt an, dass im nächsten Jahr weitere fünf Mitarbeiter auf vier Vollzeitstellen dazukommen werden. Liberi erreichten immer wieder Bewerbungen. Damit diese diese Aussicht auf Erfolg hätten, seien ein abgeschlossenes Pädagogikstudium mit Schwerpunkt Sozialer Arbeit und hinreichend Berufserfahrung Voraussetzungen.

Nach einem Jahr lasse sich bereits bilanzieren, dass Kita-Sozialarbeit eine effektive Form der Unterstützung darstelle. Wütscher erzählt von vielen positiven Rückmeldungen aus den Kitas. Sie erklärt: „Es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Und in der Kita kommt man problemlos an die Eltern heran, weil sie ja ihre Sprösslinge bringen und holen.“ Es werden Elterncafés zum zwanglosen Treffen initiiert und Infoabende zu verschiedenen Themen veranstaltet, Vorschulprojekte und Kinderkino organisiert.

Sprechstunden und Sozialkompetenztraining

Zudem würden offene Sprechstunden eingerichtet und Sozialkompetenztraining angeboten. In den Einrichtungen, die in Stadtteilen oder Ortschaften mit hohem Entwicklungsbedarf liegen, träfen die Sozialarbeiter oft auf Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Arbeits- oder dem Sozialamt haben, kaum Deutsch sprechen oder bei denen es um eine drohende Abschiebung geht. In den 35 „Beratungs-Kitas“ seien die Hauptthemen Erziehungsfragen.

Oft gehe es bei den Gesprächen auch um die mitunter nicht leichte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ergänzt Lena Meiß, verantwortlich für die Netzwerkkoordination der Kita-Sozialarbeit. In sämtlichen Tagesstätten würden zudem vereinzelt „schwierige“ Jungen oder Mädchen betreut. Aber die Sozialarbeiter seien Netzwerker, könnten bei jedem Problem weitervermitteln, betont sie. Meiß weist auf die Auswirkungen von Corona hin: „Durch die Pandemie treten verstärkt psychische Probleme in den Familien auf.“ Für die betroffenen Eltern sollen bei der Koordinierungsstelle Psychiatrie Hilfsangebote installiert werden, sagt Jordan. Diese Stelle sei nach vier Jahren Vakanz zum 1. Oktober wieder besetzt worden. Jordan plädiert dafür, die zunächst nur bis zum 30. Juni 2026 angelegte Kita-Sozialarbeit darüber hinaus fortzuführen: „Es ergibt keinen Sinn, die nun geschlossene Lücke zwischen Frühen Hilfen und Schulsozialarbeit wieder aufzureißen.“