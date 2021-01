Die Anzahl der Todesfälle im Haus am Leininger Unterhof ist erneut gestiegen: 13 Bewohner sind mittlerweile im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Seniorenzentrum verstorben. Wie die Diakonissen Speyer, die das Haus betreiben, am Montagabend mitteilten, zeigen aktuelle PCR-Tests einen leichten Rückgang der Corona-Fallzahlen in der Einrichtung. Demnach gelten 13 Bewohner und zehn Mitarbeiter inzwischen als genesen. Insgesamt sind noch 32 Bewohner und elf Mitarbeiter des Heims Covid-positiv. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich weiterhin in Quarantäne, die betroffenen Bewohner werden von gut geschützten Mitarbeitern in ihren Zimmern versorgt. Die Heimaufsicht hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim das Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung bis einschließlich 31. Januar verlängert. Auch die Tagespflege bleibt bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Am Dienstag finden in dem Haus die ersten Corona-Schutzimpfungen statt. In der Stadt Grünstadt sind dem Kreisgesundheitsamt Bad Dürkheim derzeit 59 Corona-Fälle bekannt, in der Verbandsgemeinde Leiningerland 64 Fälle. Im Kreis Bad Dürkheim sind bislang 91 Personen verstorben, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Zuletzt sind drei über 90-jährige Personen, die in Haßlocher Pflegeheimen wohnten, und eine über 80-jährige Person aus Esthal verstorben. Momentan sind im Kreis 364 Infektionen bekannt, über das Wochenende sind 41 Neuinfektionen hinzugekommen.