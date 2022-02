Nach dem großen Erfolg am vergangenen Montag – es waren rund 110 Personen beteiligt – werden sich auch am heutigen Montag in Grünstadt Menschen treffen, die mit den sogenannten Spaziergängen nicht einverstanden sind. Ein überparteiliches Organisationsteam um Felix Eichner ruft dazu auf, zu der ordnungsgemäß angemeldeten „Kundgebung gegen Faktenignoranz sowie die Verharmlosung von Corona und für Solidarität mit den Opfern der Pandemie“ um 17.30 Uhr in die Bahnhofstraße am Luitpoldplatz vor das Modehaus Jost zu kommen. Mit Abstand und Maske zeigen die Teilnehmenden, dass sie wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen und die Politik zur Bekämpfung von Covid-19 unterstützen.