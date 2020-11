Ein Kind, das die fünfte Klasse der Integrierten Gesamtschule in Grünstadt besucht, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mitteilte, laufe die Ermittlung der Kontaktpersonen. Wer als enge Kontaktperson eingestuft wird, wird persönlich benachrichtigt. Grundsätzlich gilt bei Corona-Fällen an weiterführenden Schulen, dass nicht mehr alle Lehrer und Mitschüler nach Hause geschickt werden, die mit einem Infizierten in der Klasse sind. Bedingt durch die seit Anfang November geltende Maskenpflicht im Unterricht soll die Quarantäne im Regelfall nur noch für einen kleineren Kreis angeordnet werden – dazu gehören Schüler, die in unmittelbarer Nähe eines Corona-Infizierten sitzen. In Grundschulen – wo keine Maskenpflicht gilt – werden nach wie vor ganze Klassen in Quarantäne geschickt, berichtet Kreissprecherin Sina Müller. Im Kreis sind derzeit 182 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt, seit Mittwoch sind 27 neue hinzugekommen. Bislang sind 17 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, zuletzt ein 85-jähriger Mann. Die Verwaltung des Donnersbergkreises meldet einen weiteren Corona-Fall in der siebten Jahrgangsstufe der IGS Eisenberg, weshalb die Quarantäne verlängert wurde. Die Schüler der 13. Klasse können am Montag wieder in die Schule gehen. Schon heute können die Viertklässler in Eisenberg wieder lernen, die zuletzt in Quarantäne waren.