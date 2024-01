Die Schulen in der Region rechnen damit, dass es wegen Schnee und Glätte auch am Donnerstag wieder Probleme geben könnte. Die Eisenberger IGS etwa hat Schülern und Eltern am Mittwoch mitgeteilt: Ob wieder alle Busse fahren, ist derzeit ungewiss. Der Unterricht soll trotzdem wieder regulär stattfinden. Die Familien können aber selbst entscheiden, ob sie die Anfahrt für zu gefährlich halten: Sie müssen lediglich Bescheid geben, falls die Kinder nicht in die Schule kommen. Die gleiche Linie fährt das Grünstadter Leininger-Gymnasium: Wenn Schüler wegen Glätte zu Hause bleiben, sollen sich die Eltern bis 7.50 Uhr per E-Mail oder telefonisch im Sekretariat melden. Die Grünstadter IGS hingegen verzichtet ganz auf Präsenz in den Klassenzimmern und setzt erneut auf Online-Unterricht.

