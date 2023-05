Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viel los ist am Sonntagnachmittag beim Grünstadter Weinwettstreit auf dem Luitpoldplatz nicht gewesen. Dennoch ziehen die acht Winzer an ihren Ständen im heißen Festzelt eine recht positive Bilanz der ersten Nach-Corona-Veranstaltung. Kritik wird vor allem an mangelnder Beschattung geübt.

Die meisten Chefs der acht Winzerbetriebe, die beim traditionellen Weinfest im Herzen Grünstadts ihre Produkte ausschenken, sind am Sonntagnachmittag nicht vor Ort anzutreffen. Auch sind an