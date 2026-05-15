Das Asselheimer Weingut Michael Triebel siegte mit einem Riesling und einem Rosé beim Wettbewerb des Grünstadter Weinfests. Was die Jury überzeugt hat.

Bei einer verdeckten Probe sind die Gewinnerweine des diesjährigen Grünstadter Weinpreises in den Kategorien „Riesling“ und „Weißherbst/Rośe“ gekürt worden. Der Preis wird jedes Jahr beim Grünstadter Weinfest „Weinwettstreit“ verliehen, das Ende Juli stattfindet. Gewinner beider Kategorien ist in diesem Jahr das Weingut Michael Triebel aus Asselheim.

Unter Leitung von Jörg Neumann vom gleichnamigen Weinlabor in Bockenheim fand die Probe im Alten Rathaus in Grünstadt statt. Teilgenommen haben die Weinbaubetriebe des Weindorfes 2026. Ihre Weine waren zuvor anonymisiert in einheitliche Flaschen gefüllt und mit Buchstaben gekennzeichnet worden. Juroren waren alle Bewirter der Weinstände sowie Neumann.

Zugelassen waren in der Kategorie „Riesling“ ausschließlich halbtrockene oder trockene Weine bis Spätlese der Jahrgänge 2024 und 2025. In der Kategorie „Weißherbst/Rosé“ durften Weine der Jahrgänge 2024 oder 2025 ohne Begrenzung bei Restzucker oder Qualitätsstufe antreten; die Betriebe konnten Weißherbst oder Rosé einreichen. Von den Siegerweinen beider Kategorien werden Rückstellproben bis nach dem Weinfest aufbewahrt.

Beim „Riesling“ siegte das Weingut Triebel mit einem trockenen Wein des Jahrgangs 2025. Er sei goldgelb, dufte nach Birnen und Aprikosen, überzeuge am Gaumen mit Spritzigkeit, knackiger Säure, feiner Restsäure, leichtem Nussaroma und einem Geschmack nach Zitrus und grünem Apfel, so die Juroren.

In der Kategorie „Weißherbst/Rosé“ überzeugte Triebel mit einem lieblichen Rosé aus dem Jahr 2025. Den Testern zufolge duftet er nach reifen Himbeeren und Erdbeeren, hat eine leuchtend pinke Farbe und entfaltet sich im Mund fruchtbetont mit vordergründiger Süße.

Infos

Das Weinfest findet von Freitag, 24. bis Montag, 27. Juli, auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt statt. Neben Weinständen gibt es Foodtrucks, Musik und Fahrgeschäfte. Stadtbürgermeister Mimmo Scarmato überreicht die Gewinnerurkunden am Weinfest-Freitag.

Die beiden Sieger-Weine können an allen vier Weinfesttagen am Stand Nummer 8 des Weinguts Michael Triebel probiert werden.