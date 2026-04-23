Er habe schon Anfragen bekommen, wie es mit der Parkplatzsituation in Kirchheim aussehe, teilt Ortschef Thomas Dhonau (SPD) mit. Für die anstehende Weinwanderung „Rund um den Steinacker“ am Samstag und Sonntag rechnet er mit vielen Besuchern, die per Auto anreisen. Und auch damit, dass sie einen Parkplatz finden werden: „In der Regel konnten Fahrer am Straßenrand oder entlang der landwirtschaftlichen Wege parken.“ In anderen Ortsgemeinden seien für Weinwanderungen bisher keine extra Parkplätze ausgewiesen worden. So werde das auch in Kirchheim sein. Was Besucher angeht, die mit dem Bus kommen, erinnert Dhonau, dass wegen der Baustellensituation in seiner Gemeinde bereits seit längerem ein Ersatzbusplan gelte. Die Ersatzhaltestellen liegen ihm zufolge in der Friedrich-Diffiné-Straße und im Ostring. Wie die Busse dort fahren, sei dem Fahrplan des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) zu entnehmen.