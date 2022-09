Obwohl am Sonntagabend nicht gerade Traumwetter herrschte, haben sich etwa 170 Menschen auf den Weg gemacht, um am Fackelzug von der Weinwanderhütte ins Dorf teilzunehmen. Am Samstag und am Sonntag hatte die Hütte für dieses Jahr letztmals geöffnet, und am Sonntag war der Ansturm groß, erzählt Winzer Michael Schroth. „Die Resonanz war sehr gut, die Leute waren wieder hungrig nach der Hütte. Das hat man schon gemerkt.“

Seit Anfang April war geöffnet, die Resonanz sei sehr gut gewesen. Bewirtet wurde abwechselnd von den sieben Asselheimer Winzern der Weinwerbegemeinschaft, vom Turnverein und dem Kerwekomitee. Das Essensangebot war in dieser Saison etwas eingeschränkt. So gab es beispielsweise Saumagen- oder Steakbrötchen auf die Hand, nächstes Jahr soll es dann wieder richtige Hausmannskost geben. Von der Pandemie sei nichts mehr zu spüren gewesen, sagt Schroth. „Die Verordnungen gibt es ja nicht mehr. Im Freien konnte man sich bewegen wie 2019 auch. Aus dieser Sicht hat es gepasst und echt gut funktioniert.“ Dass die Hütte beliebt ist, habe sich während der zweijährigen Pause gezeigt: Es sei verstärkt der Wunsch geäußert worden, dass sie wieder öffne. Nicht nur Einheimische, auch Touristen mögen das Ausflugsziel. Sie kommen laut Schroth oftmals auch vom Asselheimer Pfalzhotel, das Werbung für die Hütte machen. Durch das Verbreiten der Öffnungszeiten in den sozialen Medien kämen oft auch Mannheimer nach Asselheim auf die Hütte, die seit 1974 in den Sommermonaten geöffnet ist. Zu Beginn der Saison wurden die Anzahl der Sitzgelegenheiten erhöht, sodass dort jetzt 300 Leute rasten können. Geplant sind im nächsten Jahr noch weitere Aktionen, sowohl in der Weinwanderhütte als auch in Asselheim selbst, so Schroth.