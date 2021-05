Mit einer Spende von 100 Weckgläsern ihrer Weinstuben-Bolognese unterstützt die Bockenheimer Weinstube die Mitarbeiter des Wormser Klinikums.

Am Donnerstag überreichten Inhaber Daniel Hinz und sein Küchenchef Christian Saul die eigens für das Klinikum produzierten Gläser aus ihrer „Weckotage“. Mit dieser Spende wollen die Betreiber des Restaurants den Klinikmitarbeitern wegen der starken Belastung eine Freude machen und sie zumindest nach Feierabend beim Kochen entlasten. „Durch viele Gespräche mit Klinikmitarbeitern, darunter Ärzte und Pflegepersonal, erhalten wir Einblick in die immer stärker werdende Arbeitsbelastung, welche nun durch Covid-19 noch mehr gestiegen ist“, sagt Hinz. Außerdem wisse er aus erster Hand um die Belastung in der Pflege, da sowohl seine als auch Sauls Mutter Krankenschwestern im Klinikum sind. Hinz: „Als Gastronomen befinden wir uns zwar auch in einer aktuell sehr angespannten Lage, möchten jedoch Danke sagen an die Mitarbeiter des Klinikums, die täglich an vorderster Front stehen und so viel für uns leisten.“