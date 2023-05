Nach dem Erfolg der Premiere 2022 wollte der Kultur- und Verkehrsverein dieses Wochenende zur zweiten Piwi-Weinmesse auf die Festwiese am Bockenheimer See einladen. Vor zwölf Monaten boten 25 Winzer aus sechs deutschen Anbaugebieten knapp 90 verschiedene Produkte an, die aus pilzwiderstandsfähigen Reben gekeltert wurden. Doch als im Februar mit den Planungen begonnen werden sollte, schwebte die Zukunft der Weinlaube buchstäblich noch in der Luft. Wie berichtet, musste das Weinständchen wenig später vom Gelände der ehemaligen Klosterschaffnerei weichen, weil die Nutzungsvereinbarung für das Areal vom Eigentümer nicht verlängert wurde. „Die Unsicherheit, wie es weitergeht, hat uns vor logistische Probleme gestellt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Volker Griebel. In den örtlichen Gremien wurde heftig über einen möglichen zukünftigen Standort für die Hütte diskutiert – nach einem kürzlich getroffenen Beschluss hätte man die Messe veranstalten können, meinte Griebel. Doch für die Organisation war es da viel zu spät. Griebel: „Wir planen aber jetzt bereits eine Piwi-Weinmesse für 2024.“abf