Wie geht es mit der Weinlaube des Kultur- und Verkehrsvereins weiter ? Fakt ist, dass das Bockenheimer Weinständchen seinen Platz auf der ehemaligen Klosterschaffnerei bald räumen muss. Noch sind Fragen offen – trotz vieler Beratungen im vergangenen Jahr.

Wo soll der Ausschankstand, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der nördlichen Weinstraße steht und davon viele Jahre auf dem Gelände der ehemaligen Klosterschaffnerei, demnächst aufgestellt werden und wann könnte er wieder öffnen? Über den derzeitigen Sachstand will der Vorstand des Kultur- und Verkehrsvereins in einer öffentlichen Sitzung am heutigen Montag beratschlagen.

Der Weinstand, der abwechselnd von örtlichen Winzern und Vereinen betrieben wird, steht zwar noch an der einstigen Klosterschaffnerei, ist aber leer geräumt und wartet auf den Abtransport, wie die Vorstandschaft des Vereins auf Anfrage mitteilte. Eine Zerlegung des Holzhäuschens ist nach Auskunft des Vorsitzenden Volker Griebel nicht möglich, da sämtliche Teile fest verleimt seien. Das Bauwerk müsse entweder am Stück an seinen Bestimmungsort gebracht oder komplett abgerissen werden.

Rund 1000 Gäste zum Abschied

Bei der letzten Veranstaltung zum Saisonende und dem Finale Anfang November nahmen laut Vorstand geschätzte 1000 Gäste Abschied vom Ständchen am alten Standort. Danach wurden die ersten Möbel daraus ins Vereinslager abtransportiert. Ende November haben die Winzer das übrige Inventar wie etwa Kühlschränke, Spülmaschine und Gläser ausgeräumt. Gegen Jahresende wurden der Sandkasten für die Kinder, die Fahnenmaste und die vereinseigene Chemietoilette entfernt. Letzte Aufräumarbeiten fanden dieser Tage statt.

Das Klosterschaffnereigelände gehört zum Weingut Schloss Janson. Die Nutzungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer und dem Kultur- und Verkehrsverein als Pächter ist zum 31. Dezember ausgelaufen. Neuer Pächter des Geländes ist seit Januar Ben Gaxherri, dem das in der Nähe stehende Haus der Deutschen Weinstraße gehört.

Frist bis Ende März

„Der neue Grundstückspächter hat uns zugestanden, dass wir den Platz erst bis Ende März räumen müssen“, teilte der Vorstand auf Anfrage dieser Zeitung mit. Wohin die Hütte transportiert wird, sei derzeit immer noch unklar; eine erforderliche Baugenehmigung für einen neuen Standort gebe es bisher nicht. Im vergangenen Jahr stets favorisiert als neuer Standort wurde ein Teilbereich im Westen des Mehrgenerationenplatzes. Dazu gab es einen Gemeinderatsbeschluss. Vor einigen Monaten hatte der Verein wegen des Standortwechsels das Planungsbüro Deubert aus Quirnheim mit ins Boot geholt. Nicht zuletzt deswegen, weil das auserkorene Areal im Außenbereich liegt.

Das Procedere um diverse Genehmigungen – vor allem auf dem Mehrgenerationenplatz – könnte sich laut Vorstand also noch eine Weile hinziehen. „Die Gemeinde Bockenheim hat uns mittlerweile erlaubt, für eine kurzzeitige Zwischenlagerung eine kleine kommunale Fläche innerhalb der Klosterschaffnerei zu nutzen“, berichtet Griebel. Das werde der Verein wohl in Anspruch nehmen müssen, weil ihm sonst kein Gelände zur Verfügung stehe.

Termin

Öffentliche Vorstandssitzung des Bockenheimer Kultur- und Verkehrsvereins am heutigen Montag um 19 Uhr im Vereinsheim der Modern Sound Big Band, Leininger Ring 63.