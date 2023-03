Wo die Weinlaube künftig stehen wird, ist weiterhin unklar. Bei der Vorstandssitzung des Kultur- und Verkehrsvereins am Montag hat es in Sachen neuer Standort für den Weinausschank keine neuen Entwicklungen gegeben, wie der Verein auf Anfrage mitteilt. Die Ausschank-Hütte des Vereins muss bis Ende März den Standort auf dem Gelände der ehemaligen Klosterschaffnerei räumen, da es einen neuen Pächter für die Fläche gibt. In der Vergangenheit gab es einen Ratsbeschluss dahingehend, dass die Weinlaube künftig im westlichen Bereich des Mehrgenerationenplatzes aufgestellt werden soll. Die Pläne dafür stagnieren allerdings seit vielen Monaten. Laut Vorstand hat die Ortsgemeinde dem Kultur- und Verkehrsverein genehmigt, dass dieser nach der Räumung vorübergehend einen kleinen gemeindeeigenen Platz zum Zwischenlagern der Holzhütte nutzen darf. Bewegung in die Standortfrage könnte in der nächsten Ratssitzung am Mittwoch, 15. März, kommen: Die SPD-Fraktion will beantragen, dass die Weinlaube künftig auf der Festwiese Platz finden soll, die sich ebenfalls auf dem Areal des Mehrgenerationenplatzes befindet. Die Festwiese war bereits in früheren Diskussionen immer mal wieder vom Kulturverein als geeignet angesehen worden. Das Klosterschaffnereigelände gehört zum Weingut Schloss Janson. Die Nutzungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer und dem Kultur- und Verkehrsverein als Pächter war zum 31. Dezember ausgelaufen. Der Weinstand war bislang abwechselnd von Winzern und Vereinen betrieben worden.