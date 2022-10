Die Tage der Weinlaube des Kultur- und Verkehrsvereins an der Klosterschaffnerei sind gezählt. Bis Ende Dezember muss sie den Platz räumen. Jetzt ist ein Architekt engagiert worden.

Bockenheim. Damit der Wechsel der Bockenheimer Weinlaube von der Klosterschaffnerei an den neuen Standort auf dem Mehrgenerationenplatz klappt, hat sich die Vorstandschaft des Kultur- und Verkehrsvereins entschlossen, einen Architekten ins Boot zu holen. Das Planungsbüro Deubert aus Quirnheim soll den Umzug des Stands auf den Mehrgenerationenplatz begleiten.

Die Weinlaube wird ab 2023 im westlichen Bereich des Mehrgenerationenplatzes stehen. Es muss ein Bauantrag gestellt werden, damit die Weinlaube, „so, wie sie jetzt ist“ wieder aufgestellt und platziert werden kann. Zudem liegt das Areal im sogenannten Außenbereich. Deshalb sei der Quirnheimer Architekt der richtige Mann, heißt es vom Verein.

Musik, Speis und Trank geplant

Weil die zweifelsohne erfolgreiche Zeit der Laube in der ehemaligen Klosterschaffnerei nun bald endet, hat sich der Kultur- und Verkehrsverein noch etwas Besonderes ausgedacht: Normalerweise endet die Weinstand-Saison am 1. November, einen Tag nach Halloween. „Wir wollen aber zum Finale noch einen richtigen Abschluss ausrichten am Sonntag, 6. November, 13 bis 20 Uhr“, kündigte der Vorsitzende Volker Griebel an. Dazu soll es Musik, Speis und Trank sowie Kaffee und Kuchen geben. Weitere Ideen zum finalen Rahmenprogramm würden derzeit noch erörtert.

Insgesamt gibt es die Weinlaube, die abwechselnd von örtlichen Winzern und Vereinen betrieben wurde, seit 20 Jahren. Das Gelände, auf dem sie bislang stand, gehört zum Weingut Schloss Janson. Die Nutzungsvereinbarung, die zwischen dem Eigentümer und dem Kultur- und Verkehrsverein abgeschlossen wurde und bis 31. Dezember läuft, wird nicht verlängert. Die Klosterschaffnerei wird ab Januar neu verpachtet. Wie Kurt Janson Junior vor einiger Zeit mitteilte, wird das Areal künftig von Ben Gaxherri genutzt, dem Eigentümer des Weinstraßenhauses und Betreiber des Restaurants.