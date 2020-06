Der mobile Ausschankwagen des Kultur- und Verkehrsvereins Bockenheim hat am Sonntag, 28. Juni , Premiere. Um 11 Uhr wird er am Patricia-Wingert mit einem Gottesdienst von Pfarrerin Ute Metzger und Grußworten offiziell eingeweiht und von Saskia I. auf den Namen „SchorleXpress“ getauft.

Danach bietet das Haus der Deutschen Weinstraße bis 14 Uhr ein warmes Mittagessen an. Am SchorleXpress selbst sind neben Wein und sonstigen Getränken auch Fingerfood sowie Kaffee und Kuchen erhältlich. Der Weinausschank ist auch am 27. Juni und am 4. / 5. Juli, jeweils ab 11 Uhr geöffnet und lädt dann Wanderer und Radfahrer unter den schattigen Zelten zum Verweilen mit Panoramablick ein.

An allen Ausschanktagen gelten die aktuellen Corona- und Hygienerichtlinien wie Händedesinfektion, Abstandsgebot sowie Gästeregistrierung, aber auch Maskenpflicht im Wartebereich des Eingangs und an den Theken. Auch auf den gemeinsamen Gesang beim Gottesdienst wird aus Sicherheitsgründen verzichtet , die Gästezahl ist auf 350 Besucher begrenzt. Die Zufahrt zum Wingert über die landwirtschaftlichen Wege ist nicht gestattet ist. Wegen Corona gibt es auch keinen allgemeinen Fahrdienst zum Wingert. Der Verein versucht allerdings, dies nachweislich gehbehinderten Menschen auf Anfrage (Reservierung@Bockenheim-online.de oder Telefon 06359/40466) zu ermöglichen. Parkmöglichkeiten sind auf dem Festplatz oder am Friedhof-Süd vorhanden.

Der „SchorleXpress“, mit dessen Bau der Verein 2019 begonnen hat, sollte eigentlich schon in diesem Jahr bei Veranstaltungen im Außenbereich, wie dem Maifest am Wingert, Trullo-Radwanderung oder dem Erlebnistag zum Einsatz kommen. Doch Corona warf diese Planungen über den Haufen. Auch die Fertigstellung war davon betroffen. Viele freiwillige Helfer gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, weshalb sich die Bauarbeiten deutlich in die Länge gezogen haben. Doch nun ist es nahezu vollbracht, im wesentlichen fehlt nur noch der schmückende Außenanstrich. Der Wagen ist mit Spülmaschine, Wasserboiler, Kühlschränken, Gefriertruhe und Herd ausgestattet, die über Stromaggregate versorgt werden. Dazu kommt ein Kühlwagen, da die vorhandene Kapazität vermutlich nicht ausreichen wird. Die Wasserversorgung erfolgt im Außenbereich über einen mitgeführten Tank, ist aber auch über einen Wasseranschluss möglich.