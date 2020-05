Saskia Herkelrath bleibt ein Jahr länger im Amt als Weingräfin des Leiningerlandes. Das hat die Stadt Grünstadt nach einer RHEINPFALZ-Anfrage per Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit Herkelrath und der designierten Nachfolgerin Mara Echter geschehen, heißt es in der Mitteilung. Als Begründung nennt der städtische Erste Beigeordnete Hans Tisch die Corona-Krise. Auftritte der Weingräfin seien dadurch bis mindestens Ende August abgesagt.

Neben dem Grünstadter Weinfest wird auch der Weingräfinnen-Ball abgesagt, der für den 6. November geplant war, teilte die Stadtverwaltung mit. Ohne einen Hoheiten-Wechseln habe ein Weingräfinnen-Ball schlichtweg keinen Sinn, so die Verantwortlichen.