Während die Pfalzwein das Ende der Weinkönigin-Tradition verkündigt hat, ist die neue Weingräfin des Leiningerlands am Freitagabend auf dem Grünstadter Weinfest in überlieferter Manier gekrönt worden. Was Sarah I. und weitere Repräsentanten der Region zum Streit ums Brauchtum sagen.

Grünstadts Bürgermeister hat allerfestlichstes Geschmeide angelegt: Zu dunkelblauem Anzug, weißem Hemd und gemusterter Krawatte trägt Klaus Wagner seine golden