Für Saskia Herkelrath (22) ist die Amtszeit quasi gelaufen. Zwar ist die Obrigheimerin offiziell bis zum Grünstadter Weinwettstreit im Amt, doch ohne Termine ist auch die beste Krone nichts wert. Wie die 70. Weingräfin des Leiningerlandes die vergangenen Wochen erlebt hat, erzählt sie im Interview mit Timo Benß.

Welches Weinfest vermissen Sie schon jetzt am meisten?

Das ist eine schwierige Frage. Ich gehe nämlich auf alle Weinfeste gerne. Aber wie es scheint, wird ja sogar der Dürkheimer Wurstmarkt abgesagt. Das macht mich dann schon ein bisschen traurig. Aber auch mit dem Grünstadter Weinfest verbinde ich viel. Da war ja immerhin meine Inthronisierung. Dass meine Entkrönung abgesagt wird, ist ja schon schade.

Naja, Sie könnten die Krone ja auch einfach behalten ...

Wenn ich dürfte, würde ich natürlich nicht nein sagen. Immerhin fängt jetzt die schönste Hälfte der Amtszeit an. Jetzt, wo die ganzen Feste losgehen würden. Aber natürlich ist es auch für meine Nachfolgerin nicht schön, die dann die Veranstaltungen in den ersten Wochen ihrer Amtszeit nicht wahrnehmen kann.

Wann wurde Ihnen denn bewusst, dass das jetzt keine normale Amtszeit werden wird?

Ich habe das am Anfang nicht so richtig wahrgenommen. Erst am 8. März, das war mein letzter offizieller Termin bei der Winterverbrennung in Grünstadt. Um die Zeit herum wurde dann auch der Marathon Deutsche Weinstraße abgesagt. Bis vor ein paar Wochen hatte ich ja noch die Hoffnung, dass sich die Lage bis zu den ersten Weinwanderungen entspannt. Aber die Hoffnung habe ich mir mittlerweile genommen.tbss