Sechs Winzer haben je einen Wein zum Stadtjubiläum 1150 Jahre Grünstadt kreiert und ausgeschenkt. Wer jetzt vom Gewinn profitiert.

Richard Martin ist es als Leiter der Musikschule Leiningerland gewöhnt, dass er organisiert und plant. Diesmal lief allerdings einiges hinter seinem Rücken. Als er die Nachricht erfuhr, war er erst einmal überrascht Genau diese Absicht steckte aber auch dahinter: Nachdem sechs Winzer auf seine Idee hin einen Wein kreiert haben, um ihn während des Stadtjubiläums auszuschenken, haben Martin und der Förderverein der Musikschule den Erlös überreicht bekommen. Kopf hinter der Aktion ist Winzerin Inka Bengel, die der Musikschule so finanziell unter die Arme greifen wollte – fünf weitere Winzer aus Sausenheim, Bockenheim und Kindenheim machten mit.

Wein rund um Stadtgründer-Sage

Den Wein gab es jeweils bei den Veranstaltungen rund um das Jubiläum zu probieren, vordergründig beim Musical „Grindeo“, das sich um die Sage der Stadtgründung drehte und von der Musikschule eigens zum Jubiläum auf die Beine gestellt worden war. Kreiert haben den Wein Winzer, deren Kinder selbst an der Musikschule sind und die entsprechend eine starke Verbindung zu ihr haben. Karolin Gaul vom gleichnamigen Weingut in Sausenheim beispielsweise war sogar selbst als Kind Schülerin. Auch Bengel schwärmt vom Angebot. „Die Musikschule macht viel möglich“, sagt sie und erinnert an die gemeinsame Orchesterfahrt ins spanische San Sebastian im vergangenen Jahr.

1600 Euro haben die Winzer durch den Verkauf des Weins eingenommen, einige Flaschen sind laut Bengel auch noch übrig. Die gehen, wie auch das Geld, an den Förderverein. Und der wiederum wolle gemeinsam mit dem gerührten Richard Martin darüber sprechen, was mit der Spende umgesetzt wird. Die spontane Idee des Musikschulchefs: Es soll in die Ensemblearbeit einfließen. „Zum Beispiel für Preisgelder oder in Freizeiten“, ergänzt Sibylle Gräfin Strachwitz, Vorsitzende des Fördervereins. Auch die Investition in Notenblätter sei eine Möglichkeit – die sind laut Vereinskassiererin Ulrike Ehrlich nämlich durch die Gema auch teuer geworden. So oder so – es soll den Schülern zugutekommen, da sind sich alle einig.