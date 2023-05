Von allen Seiten strömten am Sonntag die Menschen nach Bockenheim zur Klosterschaffnerei am Haus der Deutschen Weinstraße. Dort war zum 17. Mal der Startpunkt für die Wanderstrecke „Wein per pedes“. Für Mona Richtscheid (hinten links) aus Carlsberg hat ihre Teilnahme schon Tradition. „Seit rund sechs Jahren ist das unser Muttertagsevent, das ich zusammen mit meiner Schwester und meinem Bruder unserer Mutter schenke – mein Bruder hat heute Rücken, deshalb musste mein Mann mit unserem Hund Ella einspringen“, sagt sie. Entlang des neun Kilometer langen Rund-Wanderwegs boten acht Bockenheimer und Kindenheimer Winzer Weine und verschiedene Speisen an. Jasmin Sutter aus Heßheim feierte am Sonntag ihren 40. Geburtstag. „Ich mache keine klassische Geburtstagsfeier, sondern freue mich über jeden, der kommt und eine Schorle mit mir trinkt“, sagt sie lachend. Die Veranstaltung „Wein per pedes“ hatte ursprünglich Karl-Heinz Täffner aus Quirnheim mit Winzern und dem Männergesangverein ins Leben gerufen. Die Wanderstrecke verläuft größtenteils am „Sängerwanderweg“.