Am Muttertag startet in Bockenheim der 20. Wein per Pedes. Acht Weingüter und Vereine werden entlang der Strecke ihre Weine und regionale Köstlichkeiten anbieten.

Zur Jubiläumsveranstaltung von Wein per Pedes haben sich die Weingüter und Vereine wieder etwas einfallen lassen. „Neben dem legendären Wein-per-Pedes-Glas, das in diesem Jahr die Farbe Gold hat, sind auch neue Wein-per-Pedes-Strohhüte in limitierter Auflage erhältlich – in der Vergangenheit hatten wir häufig hohe Temperaturen und davor sollen die Strohhüte schützen“, verrät Bettina Benß vom gleichnamigen Weingut in Bockenheim.

Der Wein-per-Pedes-Pass ist an jedem der acht Stände, aber auch schon vorher bei den Betreibern für 20 Euro erhältlich und berechtigt zum Trinken von jeweils 0,1 Liter Wein oder Secco nach Wahl. Die Stände sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Benß meint schmunzelnd: „Der Pass eignet sich auch gut als Muttertagsgeschenk.“

Einstieg von jeder Station aus möglich

Die Strecke, an der die Stände aufgebaut sind, wurde in diesem Jahr auf sieben Kilometer verkürzt, und auch die Steigung, die früher zu bewältigen gewesen wäre, gehöre jetzt nicht mehr zum Streckenverlauf. Der Einstieg in die Strecke sei von jeder Station entlang der Strecke möglich.

Parkplätze stünden am Festplatz in Bockenheim, an der Sport- und Freizeithalle in Kindenheim, am Hundesportverein in Kindenheim und am Friedhof am Ortsausgang von Kindenheim zur Verfügung. Grundsätzlich sei es aber vorteilhaft, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, so Benß.

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facebook.com/weinperpedes und Instagram@wein.per.pedes

