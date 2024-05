Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die beteiligten Winzer locken mit ihren Produkten und grandioser Aussicht: Am Sonntag findet zwischen Bockenheim und Kindenheim wieder „Wein per pedes“ statt. Was Neulinge darüber wissen müssen und welchen Zusatz-Anreiz es diesmal gibt.

Für alle, die es noch nicht kennen: Was ist „Wein per pedes“ überhaupt?

Bei „Wein per pedes“ können die Teilnehmer am Muttertags-Sonntag von 11 bis