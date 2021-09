Auf dem Gelände der Kindertagesstätte in Bockenheim werden demnächst drei Container aufgestellt. Sie sollen die Raumsituation dort entspannen. Durch die parallele Montage entstehen etwa 50 Quadratmetern Raum, informierte Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD). Die Container werden für mindestens ein Jahr gemietet, was pro Jahr 6500 Euro koste. Sie sollen als Ausweichquartier dienen, bis der zweistöckige Anbau an der Kindertagesstätte fertiggestellt ist. Im neu entstehenden unteren Stockwerk sind eine Mensa, Küche, Lagerraum und Sanitärräume vorgesehen, in der oberen Etage des Anbaus Verwaltungs- und Sozialräume. Bechtel: „Unsere Zielvorstellung ist, dass der Anbau Mitte nächsten Jahres bezugsfertig ist.“ Laut der Leiterin der Kindertagesstätte, Elke Happersberger, gibt es dann eine Betriebserlaubnis für 125 Kinder. Derzeit besuchen rund 100 Mädchen und Jungen die Einrichtung. Mit bereits vorliegenden Anmeldungen werde die Grenze von 125 Kindern erreicht. Das Bild zeigt den künftig Standort der Container.