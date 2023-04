Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pferde brauchen einen Unterstand, so steht es im Tierschutzgesetz. Doch jenseits der Ortsgrenzen dürfen Privatleute so etwas oft nicht errichten. Ein Streitfall aus Carlsberg hat jetzt den Kreisrechtsausschuss in Bad Dürkheim beschäftigt. Dort zeigte sich: Zum juristischen Problem wird der Umstand, dass die Grundstücksbesitzerin mit ihren Tieren kein Geld verdienen will.

Ein zehn Meter langer und drei Meter breiter Unterstand stehe bereits seit einiger Zeit auf dem Gelände, den Holz-Unterstand habe der frühere Besitzer gebaut, berichtete Achim Martin, Vorsitzender