Mit der Umleitung von und nach Battenberg läuft es immer noch nicht rund. Nach fehlenden Ampeln, technischen Problemen und Autofahrern, die nicht nahe genug an die Haltelinie vorgerollt sind, was dazu führte, dass die Ampel nicht grün wurde, informiert Bürgermeister Peter Schmidt jetzt über „Geisterfahrer“.

Ein solcher sei am Samstagabend, 21.20 Uhr, einer Frau begegnet, die mit ihrem Pkw auf der Strecke durch den Bischofswald eine Wagenkolonne angeführt hat. Der Entgegenkommende habe erklärt, dass ihm die Rotphase zu lang vorkam. „Dasselbe war mir um die Mittagszeit auch schon passiert“, berichtet Schmidt von einem auswärtigen Falschfahrer. Der Ortschef hat den Landesbetrieb Mobilität angeschrieben und um weitere Schilder gebeten: „Es wäre zweckmäßig, an jeder Ampel den Hinweis anzubringen: Achtung! Rotphase circa 8 Minuten.“ Die Kreisstraße nach Battenberg wird saniert. Die Arbeiten finden in drei Bauabschnitten auf einer Länge von 1300 Metern zwischen dem Ortseingang Battenberg und der Einmündung in die Landesstraße 517 statt. Sie werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein, wobei dieser Termin von der Witterung abhängig ist. Es ist eine Umleitung durch den Bischofswald eingerichtet worden. Die Umleitung ist geteilt in eine längere Strecke, die hinauf führt, und eine kürzere bergab. Die letzten 830 Meter bei Neuleiningen-Tal werden gemeinsam in beide Richtungen genutzt. Es gibt eine verkehrsabhängige Ampelschaltung, die offenbar für die Autofahrer Probleme bereitet.