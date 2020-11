Wenn die Männer vom Entsorgungs- und Servicebetrieb die Grünstadter Fußgängerzone mit Girlanden schmücken, weiß man: Weihnachten ist nicht mehr weit. Die Sterne sind ein Lichtblick in diesen so anderen Zeiten. Das Foto zeigt Frank Dilg und Michael Gessner, die mit ihren vier Kollegen am Dienstag für Weihnachts-Flair in der Hauptstraße sorgen.