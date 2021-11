Reges Treiben hat am Wochenende rings um das Haus Isenberg geherrscht. Zum ersten Mal veranstaltete die Stadt Eisenberg dort ihren Weihnachtsmarkt. Coronabedingt fiel dieser zwar kleiner aus als üblich, aber die Premiere ist gelungen. Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) zeigte sich in seiner Bilanz zufrieden. „Wir hatten am Samstag in der Spitze mehr als 500 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände“, sagte er. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen konnten erfüllt werden. Im gesamten Park waren Verkaufsbuden aufgebaut, die man beim Rundgang erkunden konnten. Holzarbeiten, Stricksachen, Adventskränze, Schmuck oder leuchtende Weihnachtssterne gab es zu erwerben. Auch kulinarisch wurde einiges geboten. Neben den örtlichen Standbetreibern gab es auch Anbieter von original Thüringer Bratwürsten und Ziegenkäse aus der französischen Partnergemeinde. Inmitten des Geländes war ein großes Lagerfeuer, um das sich die meisten Besucher tummelten. Auf einer Bühne spielten im Wechsel die Blaskapelle, der Spielmannzug und die Jagdhornbläser. Natürlich war auch der Nikolaus da und beschenkte die Kinder.