Am Freitag ist der Grünstadter Adventsmarkt eröffnet worden. Umrahmt wurde die Zeremonie von kleinen Trommlern, Sängern und Streichern der Dekan-Ernst-Schule. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) zeigte sich froh darüber, nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten zu können. Besonders begrüßte er die Gäste aus Hermsdorf. 2023 habe die Partnerschaft zu der thüringischen Kleinstadt 25. Jubiläum. Wagner wies auch auf die Weihnachtsaktion des Wirtschaftsforums (WF) hin, bei der wieder ein Auto zu gewinnen ist. WF-Geschäftsführer Ernst-Uwe Bernard interpretierte das große Publikum am Freitag so, dass die Menschen mal etwas anderes wollen, als daheim schlechte Nachrichten zu hören. Der Weihnachtsmarkt kann an allen Adventswochenenden besucht werden, jeweils bis 20 Uhr: freitags ab 16 Uhr, samstags ab 11 Uhr und sonntags ab 20 Uhr.abf