Der Obrigheimer Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat Organisator Rainer Kober gestern mitgeteilt, nachdem er sich mit Ortsbürgermeister Stefan Muth (SPD) abgestimmt hatte. Grund sei die hohe Anzahl an Corona-Neuinfektionen. „Wir werden aber am 11. Dezember ab 10 Uhr wieder Nordmann-Weihnachtsbäume

verkaufen. Der Erlös geht wie in den letzen Jahren an wohltätige Institutionen, insbesondere an die Johar-Gesellschaft, die Ahrtal-Flutopferhilfe, Ärzte ohne Grenzen und die Welthungerhilfe“, berichtet der Sprecher des Vereins Untere Hauptstraße.Der Weihnachtsmarkt findet seit 1983 am dritten Adventswochenende am und im Rosengarten statt.