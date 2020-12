Die Weihnachtsaktion des Wirschaftsforums Grünstadt hat durch den harten Shutdown, der ab Mittwoch gilt, ein vorgezogenes Ende gefunden. Wer noch Interesse daran hat, Warengutscheine, Geldwertkarten für das Cabriobad Leiningerland (CabaLela) oder den Kleinwagen von Peugeot zu gewinnen, der auf dem Podest vor dem Studio „Körperformen“ steht, muss sich beeilen: Es können nur noch Stempelkarten berücksichtigt werden, die bis Dienstag, 15.30 Uhr, in das Weinfass neben dem Auto geworfen werden. Das teilt der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Ernst-Uwe Bernard mit. „Die Ziehung des Hauptgewinnes findet auch bereits am Dienstag statt, nicht erst an Heiligabend, weil ja fast alle Geschäfte geschlossen sein müssen“, erläutert er. Bernard wird den Gewinner des Peugeot sofort telefonisch benachrichtigen.