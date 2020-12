Hannelore Fries aus Ebertsheim hat den weißen Peugeot 108 gewonnen, der auf einem Podest vor dem Studio „Körperformen“ in Grünstadt thront. Ihre Stempelkarte ist gestern von Alfred Graf Strachwitz, zünftig in rotem Mantel und mit Rauschebart, aus der Lostrommel an der Drehscheibe als Hauptpreis der Weihnachtsaktion des Wirtschaftsforums Grünstadt gezogen worden. Darüber hinaus gehen 23 Warengutscheine und zehn Geldwertkarten für das Cabriobad Leiningerland an Kunden der Mitgliedsgeschäfte der Werbegemeinschaft. Die drei größten gehen alle an Bürger der Stadt: Für 300 Euro einkaufen gehen darf Gisela Klein, für 200 Euro Gudrun Riedel und für 100 Euro Matthias Cromm.