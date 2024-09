Für Freunde der Feuerwehr im Allgemeinen und im Speziellen für alle, die immer schon mal wissen wollten, was ein guter Fahrer mit den Einsatzfahrzeugen so zuwege bringen kann, gibt es am Samstag einen Pflichttermin in Bockenheim. Dort findet der Landesentscheid im Geschicklichkeitsfahren statt.

Bei Einsätzen der Feuerwehr kommt es oft auf Präzision an, und die ist vor allem mit den großen Löschfahrzeugen gar nicht so leicht zu erreichen.