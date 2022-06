Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Leiningerland sind in diesem Jahr bereits viermal zu Waldbränden gerufen worden. „Zum Glück waren das nur Kleine“, sagt Wehleiter Markus Ittel. Im vergangenen Jahr seien eher wenige Brände gewesen – hier habe eher das Element Wasser gewütet. Neben Überschwemmungen in der eigenen Verbandsgemeinde sei die Feuerwehr auch im Ahrtal unterstützend tätig gewesen. Doch im Jahr zuvor habe es etwa 20 größere Waldbrände gegeben.

Eine Sache braucht die Verbandsgemeinde aber laut Ittel noch: „Das Land müsste mehr Tanklöschfahrzeuge (TLF) zur Verfügung stellen.“ Seiner Meinung nach werfe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Gebietskörperschaften Steine in den Weg. Derzeit gebe es in Hettenleidelheim zwei größere TLFs, eins in Altleiningen und eins in Carlsberg. „Wir bräuchten aber eigentlich mindestens doppelt so viele“, so Ittel. Gerade bei Waldbränden brauche man neben Personal auch viel Material.