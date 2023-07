Am Ende ist die Sache glücklich ausgegangen: Weil aus einem Altenheim in Hettenleidelheim ein Senior verschwunden war, rückte die Feuerwehr am späten Mittwochabend zu einer Vermisstensuche aus. Im Einsatz waren dabei auch Tiere und Technik.

Um 20.15 Uhr war der 81-Jährige zum letzten Mal im Heim gesehen worden, ab 22 Uhr galt er als vermisst: Um den insgesamt fitten, aber demenzkranken Mann zu finden, sind am Mittwochabend etwa 25 Wehrleute ausgerückt. Sie ließen auch eine Drohne mit Wärmebildkamera steigen. Der Leiningerland-Wehrleiter Markus Ittel erklärt: Mit der Wärmebildkamera kann man Personen im Dunkeln aufspüren, aber sie hat auch einen Scheinwerfer, mit dem sich eine Stelle dann ausleuchten lässt.

Außerdem brachte die Feuerwehr Suchhunde mit. Einer der Vierbeiner nahm nach Polizeiangaben dann tatsächlich die Spur des Seniors auf, doch verlor er sie später wieder. Entdeckt worden ist der 81-Jährige schließlich um 1.20 Uhr im Hettenleidelheimer Ortsgebiet. Nach Angaben der Rettungskräfte hatten ihn Anwohner bemerkt und sich deshalb gemeldet. Der Mann hat seinen nächtlichen Ausflug offenbar unversehrt überstanden, er musste daher auch nicht ärztlich behandelt werden.