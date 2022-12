Für die Stützpunktfeuerwehr Bockenheim-Kindenheim soll ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft werden. Es bietet Platz für bis zu acht Einsatzkräfte und deren Ausrüstung, kann aber auch als vielseitiges Transportmittel, etwa für den Nachwuchs, genutzt werden. Die Wehr hat aktuell mit 40 Jungen und Mädchen die größte Jugendfeuerwehr in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Aufgrund der Erfahrungen bei den Hilfeleistungen im Ahrtal wurde der Wagen mit einem Allradfahrgestell konzipiert, wodurch er besonders witterungsunabhängig und geländegängig ist. Bei der öffentlichen Ausschreibung des Autos hat sich die Martin Schäfer GmbH aus Flehingen als günstigste Bieterin herausgestellt. Die Firma reichte eine Offerte zum Bruttopreis von 94.067 Euro ein. Die Kreisverwaltung hat eine Förderung in Höhe von 13.000 Euro in Aussicht gestellt. Das Fahrzeug ersetzt einen 24 Jahre alten Tragkraftspritzenwagen, der gegen Höchstgebot veräußert werden soll.