Grünstadts Firmen zahlen weniger Steuern als erhofft. So reagiert der Rathaus-Chef auf den Einnahme-Ausfall.

In den vergangenen Jahren lief’s für die Stadt Grünstadt in einem Punkt meistens besser als erwartet: Ihre Unternehmen zahlten ihr am Ende doch mehr Gewerbesteuer als zunächst einkalkuliert. Nun allerdings scheint die allgemeine Wirtschaftskrise auch die Firmen vor Ort erfasst zu haben. Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) sagt: „Das finanzielle Umfeld wird derzeit immer anspruchsvoller.“ Vor allem das Geld aus der Gewerbesteuer fließe im Moment nur „sehr verhalten“. Also werde dieser Einnahmeposten niedriger angesetzt werden müssen, wenn die Stadt demnächst ihren Haushaltsplan fürs laufende Jahr überarbeitet und dabei ihre Erwartungen an die tatsächlichen Entwicklungen der vergangenen Monate anpasst. Um trotzdem ihre Rechnungen bezahlen zu können, will die Stadt mehr Kassenkredite aufnehmen können. Sie entsprechen dem Dispokredit für Privatpersonen. Scarmato will den verfügbaren Betrag um eine Million Euro erweitern.