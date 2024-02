Nach Enthüllungen über ein Treffen von AfD-Funktionären mit Neonazis wird es auch in Grünstadt eine Demonstration „für Demokratie und Freiheit“ sowie gegen Verfassungsfeindlichkeit und Rechtsextremismus geben: am kommenden Samstag (17. Februar) um 11 Uhr auf dem Schillerplatz. Federführend ist der evangelische Pfarrer Andreas Funke, er sagt: „Angesichts wirrer Nazi-Phantasien von ,Remigration’ und ,Abschaffung des Parteienstaats’ müssen wir vor Ort unsere Verfassung verteidigen.“ Am selben Tag um 15 Uhr findet eine ähnlich ausgerichtete Mahnwache in Bad Dürkheim statt. In Eisenberg gab es so eine Demonstration schon Ende Januar. Dass Grünstadt länger gebraucht hat, erklärt Funke so: „Da mussten sich erst die Richtigen zusammenfinden und das in Gang bringen.“ Beteiligt sind neben den Kirchengemeinden und Pfarrei die CDU, die SPD, die FWG, die FDP und die Grünen sowie mehrere Vereine.