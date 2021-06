Die Stadtbücherei ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Grund ist, dass in die Räume der Grünstadter Einrichtung nach dem Starkregen am Dienstag Wasser eingedrungen ist.

Das Wasser kam von oben: Nach dem Starkregen am Dienstagnachmittag hat sich im hinteren Teil der Bücherei das Wasser von der Decke auf den Boden ergossen. Büchereimitarbeiterin Laura Kocab zeigt eine kleine Videosequenz und kommentiert das treffend mit den Worten: „Sieht aus wie ein kleiner Wasserfall.“ Die Bücher wurden dabei – soweit man das sieht – nicht beschädigt. An der Decke sind am Tag danach Wasserflecken zu sehen – sogar aus der Lampe sei das Wasser gekommen, sagt Kocab. Schon beim Starkregen in der vergangenen Woche habe man im Anschluss mit Wasser zu tun gehabt.

Die Bücher werden automatisch verlängert

Die Bücherei ist während der Bauarbeiten im Leininger Oberhof (dem eigentlichen Domizil) im ehemaligen Brauhaus im Weinstraßencenter untergebracht. Die Räumlichkeiten gehören einem privaten Eigentümer. Dieser und der Hausverwalter seien informiert und wollten sich um den Schaden kümmern, berichtet Bauamtsleiterin Melanie Vatter. Wann die Bücherei wieder öffnen kann, ist momentan offen. Die geliehenen Bücher und Medien sind automatisch verlängert, sagt Kocab. Die Mitarbeiterinnen können derzeit – anders als während der Corona-Schließung – keine Buchpakete ausgeben, weil sie den hinteren Teil der Bücherei nicht betreten sollen. Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Grünstadter Büchereimitarbeiterinnen in den vergangenen Monaten einiges zu wuppen hatten: Neben dem Umzug vom Oberhof ins ehemalige Brauhaus war auch die Öffnung und die kurz darauf folgende Lockdown-bedingte Schließung während der Corona-Zeit zu bewältigen. Nun kommt auch noch die Schließung wegen des Wassers hinzu, das von oben kam.