Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kosten für die Sanierung der Kreisstraße 30, der einzigen Zufahrt nach Battenberg, steigen weiter und haben inzwischen rund 2,2 Millionen Euro erreicht. Einer daher nötigen Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel um 513.000 Euro hat der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt. Was sind die Ursachen der Mehrkosten?

Die Zufahrt zum Ort soll wegen der Sanierung vier Monate lang voll gesperrt werden. Battenberg selbst erreicht man dann nur über Forst- und Wirtschaftswege, die erst mal in einen befahrbaren