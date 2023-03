Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gewichtheber des KSV Grünstadt treffen am Samstag, 18 Uhr, in der A-Gruppe der Zweiten Bundesliga in einem virtuellen Wettkampf auf den derzeitigen Tabellenführer TSV Heinsheim. Dabei gibt es schlechte Neuigkeiten aus England.

Der Anruf ging bei KSV-Abteilungsleiter Axel Wenz am Freitag kurz vor 16 Uhr ein. „Unsere britische Heberin Fraer Morrow teilte mir mit, dass ihr Flug von Manchester nach Frankfurt gerade annulliert