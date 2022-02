Des einen Freud’, des anderen Leid: Dieses Sprichwort passt auf den Widerspruch eines Carlsberger Grundstückbesitzers gegen einen Bescheid der Verbandsgemeinde Leiningerland zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

Die Geschichte beginnt vor mehr als 20 Jahren – im Jahr 2001. Damals wurde bei der Erschließung der Waldstraße in Carlsberg eine sogenannte Baustraße angelegt. Die bei der Erschließung eines Gebiets oder einer Straße entstehenden Kosten müssen überwiegend die Besitzer der dortigen Grundstücke zahlen, nur einen kleinen Prozentsatz zahlt die Gemeinde.

In jenem Jahr habe die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land eine Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag erhoben, berichtete der zuständige Mitarbeiter der heutigen Verbandsgemeinde Leiningerland jüngst im Kreisrechtsausschuss. 2017 sei die Erschließung abgeschlossen worden und die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land habe die Beiträge eingefordert.

Ortsgemeinde verliert Verfahren

2017 hatte ein Grundstücksbesitzer gegen den entsprechenden Bescheid Widerspruch eingelegt und damit Erfolg beim Kreisrechtsausschuss, berichtete dessen Vorsitzender Achim Martin. Gegen diese Entscheidung habe die Ortsgemeinde Carlsberg geklagt, 2020 das Verfahren am Verwaltungsgericht Neustadt aber verloren. Sein Vorgänger habe bei der Berechnung des Erschließungsbeitrags „gravierende Fehler“ gemacht, sagte der Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland im Kreisrechtsausschuss. Aufgrund des verlorenen Verfahrens am Verwaltungsgericht hat die Verbandsgemeindeverwaltung die Erschließungsbeiträge neu berechnet und neue Bescheide verschickt. Bei einigen Grundstücksbesitzern seien die Forderungen nun niedriger als 2017, bei anderen dagegen höher.

Letzteres trifft auf den Grundstücksbesitzer zu, der nun Widerspruch eingelegt hat. Rund 9780 Euro hatte die Verwaltung nach Angaben von Martin 2017 von dem Mann gefordert, nun soll er 13.725 Euro zahlen. Seinen Widerspruch begründete der Rechtsanwalt des Grundstücksbesitzers im Wesentlichen damit, dass die Berechnung in vielen Punkten nicht nachvollziehbar sei, außerdem seien erneut Fehler gemacht worden und die Kosten für die Baustraße einberechnet worden, obwohl das Verwaltungsgericht dies in seinem Urteil von 2020 untersagt habe.

Baustraße darf berechnet werden

Mit dieser Baustraße hat es nach Angaben von Martin eine besondere Bewandtnis. Grundsätzlich sei es zulässig, die Kosten für eine Baustraße in den Erschließungsbeitrag einzubeziehen. Auch weil Baustraßen in der Regel als Unterbau für die endgültige Straße genutzt werden. Das sei in der Carlsberger Waldstraße aber nicht möglich gewesen, weil die Baustraße aufgrund ihres Alters von rund 16 Jahren Schäden hatte. Deshalb musste die Baustraße herausgerissen und ein Straßenunterbau erstellt werden. Das Verwaltungsgericht habe in seinem Urteil von 2020 entschieden, dass die dafür entstandenen Kosten die Gemeinde allein zahlen muss.

Daran habe er sich bei der Neuberechnung der Erschließungsbeiträge gehalten, versicherte der Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung. Die Positionen der Berechnung, die der Anwalt als falsch bezeichnet hatte, seien richtig, so der Verwaltungsmitarbeiter. Wenn der Grundstücksbesitzer und sein Anwalt die Berechnung nicht nachvollziehen könnten, sei er bereit, diese zu erklären, so der Verwaltungsmitarbeiter. Er konnte den Kreisrechtsausschuss überzeugen: Der wies den Widerspruch des Grundstückbesitzers zurück.