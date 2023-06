Grünstadt. Wegen Leitungsarbeiten muss die Neugasse ab Montag, 19. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 14. Juli, in drei Abschnitten (erst in Höhe Hausnummer 3A, dann in Höhe Hausnummer 14 und zuletzt 10/12) voll gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Die derzeit eingerichtete Einbahnstraßenregelung von der Obergasse bis zur Lateinschulgasse wird unterdessen aufgehoben, sodass die Neugasse im Anschluss an Leitungsarbeiten wieder dauerhaft im „Begegnungsverkehr“ befahrbar ist. rhp/yns