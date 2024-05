Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag werden für den Rest der Woche die Tonnen jeweils einen Tag später als üblich geleert. Die Donnerstagsleerung findet also am Freitag statt. Wer am Freitag an der Reihe wäre, stellt seine Tonne erst für Samstag raus. Betroffen sind die jeweiligen Sammeltermine für Rest-, Bio- und Papiermüll sowie für den Gelben Sack.