Die Stadtverwaltung Grünstadt hat die für den heutigen Mittwochabend (18.30 Uhr) geplante Stadtratssitzung kurzfristig abgesagt. Grund ist ein Corona-Fall in einer Fraktion des Rates. Die betroffene Person war am Tag zuvor mit anderen Ratskollegen in einer Fraktionssitzung. Es erschien der Stadtverwaltung deshalb sicherer, auf die Sitzung zu verzichten.