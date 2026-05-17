Die Kreisverwaltung kontrolliert Garagen normalerweise nicht – es sei denn, jemand petzt und erstattet Anzeige. Das ist im Leiningerland passiert und führte nun zu Ärger.

Ein Nachbarschaftsstreit in einer Ortsgemeinde des Leiningerlands hat kürzlich zu einer Verhandlung vor dem Kreisrechtsausschuss geführt. Dabei geht es unter anderem um eine Küche, die der Eigentümer in seine Garage hat einbauen lassen. Weil der Nachbar ihn anzeigte und damit verpetzte, habe die Kreisverwaltung handeln müssen, erklärte die zuständige Mitarbeiterin vor dem Ausschuss. Außerdem – der zweite Verstoß – soll der Mann ein Carport haben, das höher sei als laut Bebauungsplan zulässig. Gegen beides hatte der Mann Widerspruch eingelegt, weshalb nun darüber verhandelt wurde.

Streit schwelt schon länger

Die Auseinandersetzungen in der Nachbarschaft gibt es dort offenbar schon länger, denn die Kreisverwaltung und der Kreisrechtsausschuss wurden schon zum zweiten Mal da hineingezogen. Sowohl der Mann als auch der Nachbar hatten vorab bereits Verstöße gegen das Baurecht angezeigt, weshalb die Kreisverwaltung Anordnungen treffen musste. Darauf folgten wiederum Widersprüche.

Auch jetzt war das wieder der Fall. Wie Inka von der Warth, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses, erklärte, gilt eine Küche als Wohnraum und laut Bauordnung seien Wohnräume in Garagen nicht zulässig. Deshalb habe die Kreisverwaltung in einer Verfügung angeordnet, dass die Küche ausgebaut werden muss. Auch sei ein Zwangsgeld angedroht worden, wenn sich der Betroffene nicht daran hält. In seinem Widerspruch habe der Eigentümer argumentiert, dass es sich nicht um Wohnraum handle, sondern um eine Party- oder Wirtschaftsküche, die nicht ständig genutzt werde. Dagegen sei nichts einzuwenden, so der Mann.

Anwalt verschlimmert die Lage

Es gebe jede Menge Garagen, in denen alles Mögliche stehe, was da nicht hinein gehöre, argumentierte Martin Pfeil, Rechtsanwalt des Mannes, in der Sitzung des Kreisrechtsausschusses. Das sei klar, so die zuständige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung und von der Warth. Es sei jedoch nicht möglich, alle Garagen zu kontrollieren. „Wenn keine Anzeige erstattet wird, geschieht nichts“, sagte von der Warth.

Die Kreisverwaltung wäre mit einem Nachweis, dass keine Küche mehr in der Garage ist, zufrieden, zeigte sich die Mitarbeiterin entgegenkommend. Doch Pfeil reichte das offenbar nicht. Er wollte genau wissen, was aus der Garage heraus muss. Der Anwalt begann eine Diskussion darüber, ob beispielsweise Autoreifen, Werkzeuge, Messer oder andere Utensilien in einer Garage gelagert werden dürften. Wenn er eine Bestandsaufnahme machen wolle, so die Replik, müsse wahrscheinlich noch mehr aus der Garage heraus. Nach einigem Hin und Her sah Pfeil schließlich ein, dass er seinem Mandanten damit keinen Gefallen tue.

Forderung sei „unverhältnismäßig“

Zum zweiten Verstoß mit dem Carport sagten der Betroffene und Pfeil: Dies sei höher als zulässig, weil ein Nachbar sein Gelände aufgeschüttet habe und man sich beim Bau habe anpassen müssen. Zudem handle es sich nur um wenige Zentimeter. Auch sei der Carport nicht höher als die Garage des Nachbarn. Die Kreisverwaltung hatte den Mann aufgefordert, für den Carport einen Bauantrag zu stellen und dabei eine Abweichung von den Vorgaben des Bebauungsplans zu beantragen. Das hat er nicht getan. Es sei „nicht nachvollziehbar, dass für vier Pfosten und ein Dach ein Bauantrag erforderlich ist“, sagte Pfeil. Die Kreisverwaltung könne die Höhe des Carports einfach so dulden. Ein Bauantrag wäre „unverhältnismäßig“.

Der Mann bezweifelte darüber hinaus, dass die Kreisverwaltung die Höhe richtig gemessen habe. Zudem sei die Garage des Nachbarn auch zu hoch, dagegen werde nichts getan. Generell werde gegen Regelverstöße der Nachbarn nichts von der Kreisverwaltung unternommen, warf er der Behörde vor.

Nach einigem Hin und Her erklärte sich der Eigentümer schließlich bereit, die Küche aus der Garage auszubauen, für den Carport einen entsprechenden Bauantrag zu stellen und seinen Widerspruch zurückzuziehen. Auch einen Widerspruch gegen eine Kreisforderung zog er zurück und sagte, er werde die Gebühren bezahlen.