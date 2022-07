Weil nach einer Klassenfahrten-Woche unter Schülern und Lehrern wieder Corona grassiert, hat die Grünstadter Integrierte Gesamtschule (IGS) ihr großes Schulfest abgesagt. Es hätte an diesem Samstag stattfinden sollen, auch viele Sportvereine aus der Region wollten sich beteiligten. Die laufende Projektwoche findet hingegen wie geplant statt. In einer Mitteilung an die Eltern teilt die Schule mit: Die Krankheitsverläufe seien im Schnitt immer noch milder als zu Beginn der Pandemie, aber trotzdem „sehr langwierig und belastend“. Beim Schulfest würden viele Menschen zusammenkommen, damit verbundene Infektionen würden vielen Familien zumindest den Urlaub verderben. Mit Blick auf Urlaubspläne hat die Schulleitung außerdem entschieden: Es bleibt bei einem zusätzlichen freien Tag am 22. Juli, obwohl der als Ausgleich für den Schulfest-Samstag gedacht war.