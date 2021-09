Da bei einem Spieler des Fußball-Landesligisten SV Gimbsheim eine Corona-Infektion festgestellt worden ist, muss die Partie des vierten Spieltags zwischen dem VfR Grünstadt und dem rheinhessischen Fußballclub am Sonntag kurzfristig abgesetzt werden. Wegen eines geeigneten Nachholtermins wird am Montagabend VfR-Clubmanager Michael Kußmann mit dem Landesliga-Spielleiter des Südwestdeutschen Fußballverbandes, Gerd Schmitt, Gau-Algesheim, verhandeln. Bis dahin sollte klar sein, ob noch weitere Akteure des SV Gimbsheim positiv getestet wurden, was dann mindestens eine zweiwöchige Spielsperre nach sich ziehen wird. Kußmann, der den Chefcoach von Gimbsheim, Steven Jones, aus früheren Zeiten gut kennt, geht davon aus, dass keine weiteren Akteure von SV Gimbsheim mit dem Coronavirus infiziert sind. Falls dies so ist und die Begegnung auf Wunsch des VfR kurzfristig am Dienstagabend nachgeholt werden kann, wird der Rasenspielclub dies auf seiner Vereinshomepage VfR-Grünstadt.de oder über Facebook ankündigen. Alle weiteren Nachholtermine in dieser Woche seien aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Kußmann möchte dann in Abstimmung mit dem Gegner und Spielleiter einen Nachholtermin im Oktober vorschlagen.